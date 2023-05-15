В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Белый дом отказал Киеву в поставках ракет дальнего действия ATACMS

Ян Брацкий
22:20 15.05.2023
Кроме того, США не намерены обсуждать возможную передачу Украине современных истребителей F-16.
Белый дом отказал Киеву в поставках ракет дальнего действия ATACMS
© Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Вашингтон по-прежнему не планирует передавать Украине ракеты дальнего действия ATACMS. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

«Наш подход к ракетам дальнего действия, таким как ATACMS, не менялся. В нашей политике по этому поводу изменений нет», - цитирует РИА Новости заявление Кирби.

На прошлой неделе стало известно о передаче Лондоном Киеву крылатых ракет Storm Shadow. Дальность применения подобных боеприпасов около 250 километров.

Не успел киевский режим получить ракеты, как националисты применили их по мирным жителям Луганска. Вечером 12 мая авиация ВСУ нанесла удар по заводу полимерных изделий и мясоперерабатывающему комбинату в Луганске. В результате были повреждены гражданские строения, пострадали люди, в том числе шестеро детей. Истребители ВКС РФ сбили самолет Су-24, наносивший удар, и прикрывавший его МиГ-29.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:51 В стране и мире
Венгрия заблокировала передачу Киеву очередного транша военной помощи в 500 млн евро
20:20 В стране и мире
Эрдоган заявил об уверенности в своей победе во втором туре выборов
18:39 В стране и мире
Следователи ФСБ предъявили обвинение экс-сотруднику посольства США
16:22 В стране и мире
«Троицу» Андрея Рублева вернули РПЦ
16:46 В стране и мире
Глава турецкого избиркома анонсировал второй тур президентских выборов
Популярное
Mash сообщил об аресте банковских счетов модного дома Валентина Юдашкина
112: пережившего инсульт Глеба Панфилова подключили к аппарату ИВЛ
В России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила
Видео
Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.