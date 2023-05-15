В стране и мире Белый дом отказал Киеву в поставках ракет дальнего действия ATACMS Ян Брацкий Кроме того, США не намерены обсуждать возможную передачу Украине современных истребителей F-16. © Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Вашингтон по-прежнему не планирует передавать Украине ракеты дальнего действия ATACMS. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. «Наш подход к ракетам дальнего действия, таким как ATACMS, не менялся. В нашей политике по этому поводу изменений нет», - цитирует РИА Новости заявление Кирби. На прошлой неделе стало известно о передаче Лондоном Киеву крылатых ракет Storm Shadow. Дальность применения подобных боеприпасов около 250 километров. Не успел киевский режим получить ракеты, как националисты применили их по мирным жителям Луганска. Вечером 12 мая авиация ВСУ нанесла удар по заводу полимерных изделий и мясоперерабатывающему комбинату в Луганске. В результате были повреждены гражданские строения, пострадали люди, в том числе шестеро детей. Истребители ВКС РФ сбили самолет Су-24, наносивший удар, и прикрывавший его МиГ-29. Экспертное мнение и аналитика