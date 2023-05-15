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Эрдоган заявил об уверенности в своей победе во втором туре выборов

Ян Брацкий
20:20 15.05.2023
Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая, в нем примут участие Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу.
Эрдоган заявил об уверенности в своей победе во втором туре выборов
© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что он победит во втором туре президентских выборов. Действующий турецкий лидер сказал, что народ выразил свою волю, несмотря на попытки западных политтехнологов повлиять на избирательную кампанию.

«Мы одержим победу на выборах 28 мая, увеличив процент голосов, полученных на выборах 14 мая. Даст Бог, мы одержим историческую победу», - написал Эрдоган в Twitter.

Ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что второй тур выборов состоится 28 мая. В нем примут участие всего два кандидата: Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Набравший большинство голосов станет президентом республики.

По последним данным, разрыв между претендентами минимален, лидирует Эрдоган, которому для победы в первом туре не хватило совсем немного.

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