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Глава турецкого избиркома анонсировал второй тур президентских выборов

Ян Брацкий
16:46 15.05.2023
Второй тур президентских выборов в Турции состоится через две недели после первого, 28 мая. Участие в нем примут только два кандидата: Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу.
Глава турецкого избиркома анонсировал второй тур президентских выборов
© Фото: Davide Bonaldo, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Президент Турции определится по итогам второго тура голосования, которое назначено на 28 мая. Об этом сообщил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер.

«Наша организация постановила на основании сложившейся ситуации, когда ни один кандидат не набирает 50% голосов, провести второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая. Такое состоится впервые в истории Турции», - приводит РИА Новости заявление руководителя избиркома.

По последним данным, действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов избирателей, его главный оппонент и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 44,88% проголосовавших. Синан Оган, еще один кандидат на высший пост в Турции, получает 5,17% голосов. Неучтенными остаются около 35 тысяч бюллетений, которые были опущены в избирательные урны на зарубежных участках. Йенер также добавил, что агитационную кампанию перед вторым туром выборов можно считать открытой.

Ранее в Кремле заявили, что с уважением отнесутся к любому выбору турецкого народа. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва с большим интересом наблюдает за новостями, которые приходят из Турции. Представитель Кремля добавил, что Россия рассчитывает на сотрудничество с Анкарой при любом исходе голосования.

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