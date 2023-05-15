Песков заявил, что Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа

По словам пресс-секретаря президента РФ, в любом случае Москва рассчитывает на то, что сотрудничество с Анкарой будет продолжаться, углубляться и расширяться.

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия с большим интересом наблюдает за новостями, которые приходят из Турции, где в воскресенье, 14 мая, состоялись президентские и парламентские выборы.

«Мы с уважением относимся и отнесемся к выбору турецкого народа», - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что при любом исходе Москва рассчитывает на то, что сотрудничество с Анкарой будет продолжаться, углубляться и расширяться, подчеркнув, что стороны взаимодействуют в самых различных сферах.

«Это то сотрудничество, которое носит истинно взаимовыгодный характер, то есть оно абсолютно отвечает интересам и турецкого народа, и народа Российской Федерации», - добавил Песков.

Турция является сильным суверенным государством, в котором преуспевает зрелая демократия, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о рисках организации Соединенными Штатами Америки «турецкого Майдана».

Ранее в Турции в рамках подсчета голосов на прошедших 14 мая выборах президента республики вскрыли 100% избирательных урн. По данным государственного телеканала TRT, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов, его главный конкурент - единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - получил поддержку от 45% избирателей.