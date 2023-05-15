Армия Армия Армия

ВКС РФ сбили Ми-24 и Ми-8 украинских боевиков в небе над ДНР

13:40 15.05.2023
По данным Минобороны России, вертолеты украинских националистов были сбиты в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Воздушно-космические силы РФ сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8 вооруженных формирований украинских националистов в небе над Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка Донецкой Народной Республики сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 Воздушных сил Украины», - сказал он.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении за сутки потери украинской стороны в живой силе составили до 235 боевиков и наемников. По словам Игоря Конашенкова, уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б» украинских радикалов.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российский истребитель Су-35 сбил ракетами украинский вертолет Ми-8 в районе Купянска. По последним данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения спецоперации были уничтожены 233 вражеских вертолета.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:32 Армия
Видео
Минобороны: ВС РФ уничтожили до 235 украинских боевиков на Донецком направлении
13:29 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места пожара в супермаркете в Южном Бутово
12:48 В стране и мире
В Кремле заявили, что новые поставки британских вооружений Киеву не окажут принципиального воздействия на ход СВО
12:31 В стране и мире
Видео
Тонны воды в борьбе с огнем: кадры тушения пожаров на Урале экипажами Ми-8 ЦВО
11:24 В стране и мире
Видео
«Стекла задребезжали»: пенсионерка описала момент удара боевиков по Луганску
Популярное
112: пережившего инсульт Глеба Панфилова подключили к аппарату ИВЛ
В России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила
Видео
Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.