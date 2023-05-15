ВКС РФ сбили Ми-24 и Ми-8 украинских боевиков в небе над ДНР

По данным Минобороны России, вертолеты украинских националистов были сбиты в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Воздушно-космические силы РФ сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8 вооруженных формирований украинских националистов в небе над Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка Донецкой Народной Республики сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 Воздушных сил Украины», - сказал он.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении за сутки потери украинской стороны в живой силе составили до 235 боевиков и наемников. По словам Игоря Конашенкова, уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б» украинских радикалов.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российский истребитель Су-35 сбил ракетами украинский вертолет Ми-8 в районе Купянска. По последним данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения спецоперации были уничтожены 233 вражеских вертолета.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.