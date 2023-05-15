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Минобороны: ВС РФ уничтожили до 235 украинских боевиков на Донецком направлении

13:32 15.05.2023
Помимо живой силы, уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На Донецком направлении за сутки потери украинской стороны в живой силе составили до 235 человек, сообщил на брифинге 15 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Потери противника составили до 235 украинских военнослужащих и наемников», - сказал он.

Помимо личного состава, противник понес потери в военной технике. Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, уничтожены украинский танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также три буксируемые гаубицы - Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

Штурмовые отряды продолжают вести бои на западе Артемовска, а подразделения 4-й мотострелковой бригады сражаются в районе населенного пункта Красное. Конашенков добавил, что в данный район авиация совершила за сутки семь вылетов. Артиллерия выполнила 72 огневые задачи.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях суточные потери неприятеля в живой силе превысили 150 человек, а на Херсонском направлении они составили до 30 человек. На Купянском направлении за ночь в районе Двуречного пресечены действия трех разведгрупп. Уничтожено до 145 украинских боевиков. Также противник недосчитался нескольких единиц военной техники, включая две САУ «Гвоздика» и одну буксируемую гаубицу Д-20.

На Краснолиманском направлении в ЛНР ликвидированы две украинские разведгруппы. Суточные потери украинской стороны в живой силе превысили 75 человек. Уничтожено несколько единиц украинской военной техники, включая САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится о перехвате крылатой ракеты Storm Shadow и семи противорадиолокационных ракет HARM. Кроме того, за сутки сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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