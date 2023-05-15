Армия Российский Су-35 сбил ракетами украинский Ми-8 в районе Купянска Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 231 вертолет. © Видео: Минобороны России © Фото: Валентин Капустин, РИА Новости Читайте нас на: Российский истребитель Су-35 сбил ракетами украинский вертолет Ми-8 в районе Купянска. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. «В ходе боевых на Купянском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск “Запад” в районе Купянска ракетной атакой истребителя Су-35 сбит вертолет Ми-8», - сказал он. Россия начала специальную военную операцию по защите народных республик утром 24 февраля. Цели спецоперации - освободить ЛНР и ДНР, провести демилитаризацию и денацификацию Украины. По последним данным МО, в общей сложности с начала проведения СВО был уничтожен 231 вертолет. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика