В МО РФ сообщили об успешном перехвате крылатой ракеты Storm Shadow

Кроме того, российские средства ПВО в течение суток перехватили семь противорадиолокационных ракет HARM, а также десять реактивных снарядов систем HIMARS.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили крылатую ракету Storm Shadow. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ за сутки перехватили семь противорадиолокационных ракет HARM, а также десять реактивных снарядов систем HIMARS.

Также Конашенков добавил, что российские военнослужащие сбили вражеские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в небе над Донецкой Народной Республикой.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса утром 24 февраля. Цели спецоперации - освободить Луганскую и Донецкую народные республики, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения СВО российским войска удалось уничтожить 425 самолетов, 233 вертолета, 4 156 дронов, 421 ЗРК, 9 169 танков и других боевых бронемашин, 1 100 РСЗО, 4 821 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 214 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.