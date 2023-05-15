Макрон призвал строить европейскую безопасность без конфронтации с Россией

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Архитектура безопасности в Европе должна исключать конфронтацию с Россией, а также обеспечивать гарантии безопасности Украины. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию l`Opinion.

Макрон заявил, что Россия уже потерпела «геополитическое поражение» на Украине. Он добавил, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО, а Москва усилила зависимость от Пекина. Президент Франции уверен, что «Россия не должна выиграть военным путем». Поэтом основной задачей Европы в данный момент является военная помощь Киеву, считает он.

Система европейской безопасности должна предусматривать выстраивание заново устойчивого баланса отношений с Москвой, сказал французский лидер. По его словам, Европе предстоит преодолеть еще много этапов, чтобы достигнуть этой цели.

Ранее сообщалось, что Макрон намерен предложить Китаю план по переговорам России и Украины. В воскресенье вечером в Париж прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Путин ранее заявлял, что о зависимости Москвы от Пекина говорят завистники российско-китайских отношений.