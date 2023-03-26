Путин: о зависимости Москвы от Пекина говорят завистники российско-китайских отношений

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Заявления из-за рубежа о якобы растущей зависимости России от Китая делают завистники подобных отношений. Так считает президент Владимир Путин.

«Это не скептики, а завистники. Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая, она усиливается гораздо большими темпами, чем российская <...> Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают», - заявил российский лидер в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава государства отметил, что высоко ценит и дорожит российско-китайскими отношениями, которые многие страны на протяжении долгих лет пытались разрушить. Кроме того, Владимир Путин отверг предположения, что Москва и Пекин создают военный союз, несущий угрозу всем остальным. По мнению президента, это абсолютно прозрачное военно-техническое взаимодействие.

В ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на этой неделе, стороны обстоятельно обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и мировой повестки. Отдельно главы государств коснулись украинского кризиса, сойдясь во мнении о необходимости его скорейшего урегулирования. Подписан ряд документов и протоколов. В Кремле переговоры назвали успешными.