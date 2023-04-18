Bloomberg: Макрон намерен предложить Китаю план по переговорам России и Украины
Французский президент Эммануэль Макрон намерен предложить Китаю план, который, по его мнению, сможет усадить за стол переговоров Россию и Украину. Он уже поручил своему советнику Эммануэлю Бонну работать с заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, сообщает Bloomberg.
«Чиновник из офиса Макрона подтвердил намерение Бонна поговорить с Ван И», - говорится в публикации.
По данным агентства, французская стратегия предполагает, что переговоры между Москвой и Киевом состоятся уже предстоящим летом.
Ранее Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что причины украинского кризиса сложны, а затягивание конфликта вредит всем сторонам.
Китайский лидер также сказал, что Пекин готов поддержать любой мирный план Франции, который приведет к политическому урегулированию кризиса. Прекращение огня отвечает интересам всех сторон и целого мира.