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Sky News: Британия поставит Киеву сотни ЗРК и ударных БПЛА большой дальности

Максим Крюков
11:18 15.05.2023
Риши Сунак сегодня может объявить об отправке сотен зенитно-ракетных комплексов и БПЛА с радиусом действия более 200 км на встрече с Владимиром Зеленским в Лондоне, сообщает телеканал Sky News.
Sky News: Британия поставит Киеву сотни ЗРК и ударных БПЛА большой дальности
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, GlobalLookPress
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Великобритания отправит киевскому режиму сотни дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и беспилотных авиационных систем, в том числе ударные БПЛА большой дальности действия с радиусом более 200 километров. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства.

«В ходе сегодняшней встречи премьер-министр обсудит с президентом Зеленским, какая поддержка нужна Украине со стороны международного сообщества как в плане срочной военной техники, так и в плане долгосрочной обороны», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте британского правительства.

На Даунинг-стрит отметили, что в 2022 году власти Соединенного Королевства предоставили Украине военную помощь на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, подчеркнув, что это больше, чем выделила любая другая страна, кроме США.

По данным телеканала Sky News, британский премьер Риши Сунак может объявить о поставках вооружений уже сегодня в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Лондон.

Ранее Великобритания на официальном уровне подтвердила, что направит киевским властям крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Данные крылатые ракеты воздушного базирования имеют дальность полета свыше 250 километров. Кроме того, министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что танки Challenger 2, ранее обещанные Лондоном Киеву, доставили на Украину. По его словам, военнослужащих обучали использованию танков как в Великобритании, так и на Украине.

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