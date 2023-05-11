МО Британии подтвердило, что передаст Украине крылатые ракеты Storm Shadow

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Великобритания на официальном уровне подтвердила, что направит киевским властям крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом заявил глава оборонного ведомства Бен Уоллес во время беседы с членами парламента. Трансляция велась на сайте британского кабмина.

«По оценкам, числа Storm Shadow, которые мы планируем передать... в настоящее время достаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины», - заявил министр Уоллес.

Отмечено, что данные крылатые ракеты имеют дальность полета свыше 250 километров. Немногим ранее, 11 мая, Кремль пообещал ответить на поставку Лондоном таковых ракет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные поставки потребуют «адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне».

В начале мая сообщалось о планах британцев передать Киеву ракеты большой дальности вместо вертолетов Apache. Также приводилась информация, что планируется выделить средства на поставки Украине систем ПВО и вооружения большой дальности.