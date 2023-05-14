Эрдоган призвал не отходить от урн до официального объявления результатов

По состоянию на данный час на один из кандидатов на пост президента не набирает 50% голосов избирателей.

© Фото: Урна Davide Bonaldo Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан не покидать избирательные участки, пока не объявлены официальные результаты состоявшихся 14 мая выборов. Об этом он написал в Twitter.

Турецкий лидер отметил, что голосование прошло в форме «великого праздника демократии в условиях мира и покоя». Это, по его мнению, выражает «демократическую зрелость» Турции.

Эрдоган назвал преждевременные попытки объявить результаты «узурпацией народной воли». Подсчет голосов все еще продолжается, отметил он.

«Я прошу всех участников процесса и коллег оставаться у урн для голосования, несмотря ни на что, до тех пор, пока официально не будут объявлены результаты», - написал он.

По состоянию на данный час Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,94% голосов. На втором месте лидер объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу с 44,30% голосов. Вскрыто 92,70% избирательных урн. Если ни один из кандидатов не наберёт 50% голосов, в стране пройдет второй тур.