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Эрдоган набрал чуть меньше 50% после вскрытия 92% урн

Дмитрий Трунов
23:10 14.05.2023
Если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, состоится второй тур голосования.
Эрдоган набрал чуть меньше 50% после вскрытия 92% урн
© Фото: Ak Party Office Keystone Press Agency Globallookpress
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Реджеп Тайип Эрдоган набирает на выборах в Турции 49,94% после того как было вскрыто 92,70 процентов урн для голосования. Об этом сообщает TRT Haber. У Кемаля Кылычдароглу на этот час 44,30% голосов.

Синан Оган набирает 5,30% голосов, Мухаррем Инс - 0,47%.

В случае если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, состоится второй тур голосования. Он пройдет через 2 недели - 28 мая 2023 года.

Победивший кандидат станет президентом страны на последующие пять лет.

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