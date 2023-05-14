Певица Loreen из Швеции стала победителем «Евровидения-2023»

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На конкурсе «Евровидение», которое в этом году проводилось в британском Ливерпуле, победила певица Лорин Талхауи, более известная под псевдонимом Loreen. Она представляла Швецию и выступала с песней Tattoo.

Жюри и телезрители присвоили Лорин 583 балла.

Это не первая победа исполнительницы на «Евровидении». В 2012 году она также получила главный приз.

В тройку финалистов в этому году также вошли финский рэпер Käärijän с 250 баллами и израильтянка Ноа Кирель с 242-мя.

Изначально «Евровидение» должно было состояться на Украине, однако организатор мероприятия, Европейский вещательный союз, изменил место проведения на Великобританию.

Кроме того, организаторы конкурса запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому выступать там с речью. По их словам, политические заявления противоречат правилам мероприятия.