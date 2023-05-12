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Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса

Анна Касаткина
01:56 12.05.2023
В Европейском вещательном союзе заявили, что политические заявления противоречат правилам мероприятия.
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
© Фото: Dirk Waem Belga News Agency Globallookpress
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Британская вещательная корпорация BBC и другие международные вещатели не позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с видеообращением в финале музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщает газета Times со ссылкой на Европейский вещательный союз (ЕВС).

Представитель ЕВС заявил, что «Евровидение», прежде всего, развлекательное шоу и одним из его «краеугольных камней» являет аполитичность, а потому политические и иные схожие заявления исключены.

«Просьба со стороны Зеленского обратиться к аудитории конкурса песни "Евровидение" при всех похвальных намерениях, к сожалению, не может быть удовлетворена», - сказал собеседник издания.

Газета напомнила, что украинскому лидеру уже не впервые отказывают в выступлениях на крупных международных мероприятиях: например, в марте Зеленскому второй раз подряд отказали организаторы кинопремии «Оскар», а в декабре президенту не дали выступить перед стартовым свистком чемпионата мира по футболу в Катаре.

Финал «Евровидения-2023» состоится 13 мая в концертном зале M&S Bank Arena в английском Ливерпуле. В финале выступят представители 26 стран, среди которых Великобритания на правах хозяйки конкурса, Украина как победитель прошлого года и представители «Большой четверки» - Германия, Испания, Италия и Франция.

Ранее ЕВС решил изменить правила голосования на «Евровидении-2023» из-за сговора жюри в 2022 году.

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