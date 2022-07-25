Украину лишили права провести «Евровидение» в 2023 году

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Музыкальный конкурс «Евровидение» в 2023 году пройдет в Великобритании вместо Украины. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил организатор мероприятия - Европейский вещательный союз (EBU).

«EBU и BBC рады подтвердить, что конкурс песни "Евровидение" будет проведен в Соединенном Королевстве от имени победившей в этом году Украины», - говорится в сообщении.

Город, который примет конкурс, предстоит определить в ближайшие месяцы. Отмечается, что Украина сразу пройдет в финал «Евровидения-2023».

Еще в июне EBU сообщил, что Украина не сможет принять конкурс на своей территории по соображениям безопасности. В Киеве, в свою очередь, выразили недовольство таким решением и потребовали дополнительных обсуждений. О том, что шоу в 2023 году должна провести Украина, заявлял и премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.