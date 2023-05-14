Израиль ударил по военным постам ХАМАС в секторе Газа

Днем ранее стороны договорились о взаимном прекращении огня, достичь соглашения они смогли при активном посредничестве Египта.

© Фото: Belal Salem Keystone Press Agency Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным постам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом информировала пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале, уточняя, что эти действия были ответом на атаку со стороны группировки.

«В ответ на ракетный пуск из сектора Газа танки армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным постам террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа», - говорится в сообщении.

В субботу 13 мая Израиль и палестинские группировки в секторе Газа договорились о взаимном прекращении огня. Достичь соглашения сторонам удалось благодаря активному посредничеству Египта.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил об успешном выполнении операции по уничтожению верхушки палестинской групировки «Исламский джихад». Он подчеркнул, что армия и разведка справились с задачей провести операцию, используя внезапность.