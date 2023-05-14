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Нетаньяху объявил успешной операцию по уничтожению верхушки «Исламского джихада»*

Анастасия Бобылева
18:50 14.05.2023
По его словам, израильская армия и разведка справились с задачей провести операцию, используя внезапность.
Нетаньяху объявил успешной операцию по уничтожению верхушки «Исламского джихада»*
© Фото: Belal Salem, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Израиль успешно справился с операцией по уничтожению верхушки палестинской радикальной группировки «Исламский джихад»*. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.

«Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией "Исламский джихад"*», - цитирует его ТАСС.

По словам премьер-министра, армия и разведка справились с поставленной задачей провести операцию, используя внезапность и инициативу. Он отметил, что в результате операции были ликвидированы десятки террористов, также было уничтожено 17 штабов группировки.

Нетаньяху выразил благодарность военным за профессионализм и жителям страны за выдержку. Операция «Щит и стрела», подчеркнул он, показала врагам Израиля в Газе, что до них могут «добраться в любой момент».

*Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. 

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