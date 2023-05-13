Extra News: палестинские группировки и Израиль договорились о прекращении огня

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Палестинские группировки в секторе Газа договорились с Израилем о взаимном прекращении огня. Договоренность вступает в силу с 22:00 по местному времени.

Как сообщил телеканал Extra News, Египет помог сторонам прийти к соглашению.

Ранее «Звезда» показала кадры последствий конфликта между Израилем и Палестиной. Недавно произошла одна из самых мощных атак за последние 20 лет, палестинцы выпустили около 500 ракет за сутки.