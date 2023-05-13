Extra News: палестинские группировки и Израиль договорились о прекращении огня
Они смогли договориться при активном посредничестве Египта.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Палестинские группировки в секторе Газа договорились с Израилем о взаимном прекращении огня. Договоренность вступает в силу с 22:00 по местному времени.
Как сообщил телеканал Extra News, Египет помог сторонам прийти к соглашению.
Ранее «Звезда» показала кадры последствий конфликта между Израилем и Палестиной. Недавно произошла одна из самых мощных атак за последние 20 лет, палестинцы выпустили около 500 ракет за сутки.