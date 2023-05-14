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Дело предков: бойцы в зоне СВО рассказали о дедах, сражавшихся во время ВОВ

Виктория Косогляденко
Анастасия Бобылева
22:18 14.05.2023
Многие военнослужащие получили письма поддержки от школьников и от своих родных, кто-то отпраздновал этот день у костра, однако по-настоящему отдохнуть в боевых условиях некогда: нужно быть настороже.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На линии соприкосновения 9 мая прошло в боевом режиме. Там, как нигде, бойцы чувствуют связь времен и свою роль в истории. И там, где 80 лет назад шли ожесточенные бои за Днепр, за освобождение Украины от фашистов, внуки и правнуки красноармейцев завершают дело своих предков - огнем и мечом очищают Донбасс от неонацистов и западных наемников.

В этот день на позициях в Запорожской области даже костер разводят под фронтовые песни. При этом служба идет, часовые в наряде. Без пароля не проскочишь.

Военнослужащий с позывным «Колпак» получил в день праздника подарок от матери - медальон со словами поддержки. Хоть сын и далеко, он остается ее защитой и опорой.

«Он висит и напоминает что меня самый главный человек ждет дома», - поделился боец.

Колпак рассказал, что часто вспоминает своего деда-фронтовика, и не только в День Победы, а каждый раз, когда ходит по этим коридорам. На Запорожском направлении сотни километров тоннелей, это самый протяженный укрепрайон. Почти метро, шутит боец.

На Херсонском направлении до противника рукой подать. Там, где наши и вражеские позиции разделяет лишь Днепр, боевиков можно увидеть, а в безветренную погоду еще и услышать.

Боец с позывным «Шайба» берет на задание два черно-белых снимка. Бережно кладет под лобовое стекло. На фото - один и тот же человек с разницей в 30 лет. Старший лейтенант и подполковник. Дедушка, который всю жизнь для него был примером и на которого, как две капли, похож сегодняшний воин.

Похожая история и у командира роты с позывным «Соломон». В блиндаже он показывает свою амуницию и вспоминает рассказы деда-фронтовика. Соломон сейчас защищает те же самые земли, что в Великую Отечественную войну освобождал его дед. Теперь это их общая битва за Днепр.

«В то время позывных не было, но если бы они были, но у него был бы Скала», - уверен боец.

Для военнослужащих в зоне СВО многое значат весточки от родных. В День Победы защитники получили письма не только от семьи и друзей, но и от школьников, пожелавших поддержать бойцов и мотивировать их.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Виктории Косогляденко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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