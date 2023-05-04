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Российские бойцы на Запорожском направлении почтили память героических предков

Виктория Косогляденко
13:56 04.05.2023
Деды и прадеды участников специальной военной операции спасли мир от нацизма. Внуки помнят этот вклад и стремятся соответствовать.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Бойцы спецоперации на передовой чтут память своих дедов. Многие берут с собой на задание фотографии своих родных - героев Великой Отечественной войны. Как напоминание о несгибаемой силе духа, которая помогает в бою. 

С собой на задание он берет два черно-белых снимка. Бережно кладет под лобовое стекло. На фото - один и тот же человек. С разницей в 30 лет. Старший лейтенант и подполковник. Дедушка. Который всю жизнь для него был примером. И на которого как две капли воды похож сегодняшний воин с позывным Шайба.

Чтобы попасть на фронт в 1943-м, совсем еще юный, он приписал себе год, недостающий до совершеннолетия. Первым сражением стала Курская дуга. Воевал в пехоте. Внук тоже пришел добровольцем.

«Наверное, не просто так говорят, что история повторяется. История идет по спирали. Наверное, так должно было получиться, что я окажусь в этих же местах», - заметил Шайба.

Вместе с Шайбой съемочная группа «Звезды» подъехала ближе к переднему краю. Наблюдательный пост в самом узком месте Днепра. С отличной видимостью. Выше по течению - Энергодар. И атомная станция.

«Это место ни с чем не перепутаешь. Самая узнаваемая локация в этом секторе. Запорожская атомная электростанция. Видны охладители. Там - Каховское водохранилище», - прокомментировала корреспондент Виктория Косогляденко. 

На командном пункте не смолкает передатчик. Регулярно докладывают обстановку - противник активизировался. Этой ночью была попытка разведки боем на Запорожском направлении. Там отпор дали артиллерийские подразделения. Среди них и боевые расчеты командира гаубичной батареи с позывным Дон.

Родители мечтали, чтобы сын стал архитектором. Но Иван пошел в армию - по стопам прадедов. Один из них, Афанасий Моргачев, тоже служил в артиллерийских подразделениях. Связистом.

«В определенный ответственный момент он восстановил связь с огневыми подразделениями артиллерии, за счет этого задача была выполнена. Его наградили орденом Красной Звезды», - рассказал о своем прадеде командир гаубичной батареи. 

В семейном альбоме фотографии сына. Курсантские и те, что сейчас шлет с передовой, вперемешку с фронтовыми фотокарточками прадедов. Родители и жена пересматривают. Гордятся, ждут домой и радуются каждой весточке.

Там, где жива память поколений, обязательно будет победа.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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