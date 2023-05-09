Боец в зоне СВО рассказал, что как и его дед 80 лет назад сейчас ведет битву за Днепр

Тогда, 80 лет назад, при форсировании Днепра были задействованы все штатные катера и подручные плавсредства, рыбацкие лодки и даже плоты из бревен. На них удавалось переправлять танки и другую технику под непрекращающимся огнем гитлеровской авиации и артиллерии.

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Сегодня на передовых позициях особая атмосфера. Георгиевская лента - на груди. Черно-белый портрет - на видном месте, а фронтовые песни - как гимн Дня Победы. Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко побывала на боевых позициях российских военнослужащих в Запорожье.

«Этот день в солдатском блиндаже для них все равно особенный. И потому что важный, памятный, и потому что встречают его в таких условиях, вот в такой обстановке - по сути во фронтовой землянке. В такой же жили и добывали победу их деды и прадеды. И вот сегодня, оказавшись здесь, на передовой, можно по-настоящему прочувствовать, как им было тогда тяжело», - показала она внутреннее убранство.

Показывая свою амуницию, командир роты с позывным Соломон вспоминает рассказы деда-фронтовика.

«У деда была каска и карабин 43-го года. Бронежилета не было, естественно, в то время. Бронежилеты полагалась только штурмовым отрядам», - рассказал он.

Семнадцатилетний юноша Володя Матусовский был рядовым шофером. Возил секретные донесения. Соломон отметил, что «когда они воевали, позывных не было» и добавил, что если бы они были, то у деда был бы позывной Скала.

Позывной для деда долго выдумывать не пришлось. Подходящее слово само сорвалось с языка. Это про характер, про стойкость и мужество - те черты, которые остаются примером на все времена и для всех поколений.

«Дед это был скала! До него ни отец мой не дотянул, ни я не дотягиваю и не дотяну. Дед был скала. Другое поколение - поколение железных людей», - пояснил комроты с позывным Соломон.

Он сейчас защищает те же самые земли, что в Великую Отечественную войну освобождал его дед. Теперь это их общая битва за Днепр.

Тогда, в 1943-м году форсирование Днепра стало переломным моментом во всей битве. Плацдармы на противоположном берегу отвоевывались один за другим. Точечно, по всему участку фронта. Задействовать пришлось все штатные катера и подручные плавсредства, рыбацкие лодки и даже плоты из бревен. На них умудрялись переправлять танки и другую технику. И все это под непрекращающимся огнем гитлеровской авиации и артиллерии. Здесь шли тяжелейшие бои.

Вдоль Днепра сейчас самые мощные оборонительные укрепления. Тут стоят самые подготовленные подразделения, способные как дать отпор, так и нанести удар. В том числе и морская пехота Черноморского флота. У многих - военные династии.

«Дедушка Алексей был в рядах морской пехоты Черноморского флота и участвовал и в обороне Одессы, и в обороне Севастополя, и в последующем освобождении Севастополя. И дошел до Вены. Два ордена Мужества, два ордена Красного знамени. Я нахожусь сейчас там, где должен быть. Потому что мое место - это защита Отечества», - поделился военнослужащий ЧФ РФ с позывным Боцман.