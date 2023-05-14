Президент Сербии Вучич заявил, что уходит с поста главы правящей партии

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Президент Сербии Александр Вучич заявил об уходе с главы правящей Сербской прогрессивной партии, сообщают РИА Новости.

«Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии. И об этом (Прим. ред. - оппоненты) врали, что никогда не произойдет. Объясню все людям на этом большом съезде и так далее», - заявил Вучич.

При этом, несмотря на требование оппозиции отправить в отставку главу МВД Братислава Гашича лидер Сербии не планирует. Вучич также не исключил возможность проведения новых парламентских выборов.

Ранее Вучич сообщил, что съезд партии, который состоится 26 мая, должен стать самым крупным в истории страны. На нем будут оглашены важные решения для Сербской прогрессивной партии и Сербии.

Ряд оппозиционных партий, в том числе Демокартическая и Народная, собрали 8 мая при помощи социальных сетей сторонников и граждан на мирное протестное шествие от здания парламента до здания правительства страны. По словам организаторов, в акции с лозунгом «Сербия против насилия» приняли участие 50 тысяч человек. По словам Вучича, в этот день было максимум девять тысяч человек. Президент Сербии отметил, что оппозиция использует в политических интересах эмоции граждан на фоне двух массовых убийств.

Третьего мая в одной из школ Белграда семиклассник из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестнадцать человек пострадали. Так как подросток еще не достиг 14 лет, возраста, с которого в Сербии предусматривается уголовная ответственность, его пометили в спецотделение психиатрии. Через два дня произошла еще одна трагедия - 21-летний преступник убил восемь человек и пустился в бега. С 5 по 7 мая в стране был объявлен трехдневный траур.