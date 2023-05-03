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Психолог Спесивцева заявила, что причина стрельбы в школах - отсутствие культуры общения

Сергей Лебедев
17:47 03.05.2023
Современные дети растут в одинокой и достаточно агрессивной среде.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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У многих современных подростков нет культуры общения. Дети растут в одинокой и агрессивной среде, что порождает не совсем здоровую психику. Об этом в беседе со «Звездой» заявила психолог Наталья Спесивцева, комментируя стрельбу в школе в Белграде.

«Они подвержены колоссальному потоку информации отовсюду. Нет навыков живого общения из-за того, что родители с ранних лет, чтобы отвлечь ребенка, дают айпады и телефоны, и они начинают там общаться с виртуальными образами, даже не с живыми людьми. Нет культуры общения, очень много подавляемой агрессии, потому что родителям некогда общаться с детьми. Ребенок растет в какой-то одинокой среде и достаточно агрессивной, потому что смотрит новости, играет в игры, стрелялки. Все это порождает не совсем здоровую психику», - говорит специалист.

Наталья Спесивцева отмечает, что если ребенок уже взял оружие и пошел стрелять, значит, у него острый психоз.

«Что-то накопилось и стало невыносимым, что он пошел в протест против мира. Для него мир - это агрессивная среда. Подростки не знают как обходится с собственной агрессией, не знают как коммуницировать между собой. Нет культуры общения - это основная причина», - утверждает психолог.

Специалист предполагает, что причиной стрельбы в Белграде могло стать то, что подростка не принимали в школе и буллили.

«Возможно, родители не поняли что происходит с ребенком и продолжали его отправлять в школу, в которой его не принимали, оскорбляли. Было очень большое напряжение в школе, оскорбляли, было отсутствие контакта», - говорит Наталья Спесивцева.

По ее словам, в школах должны работать грамотные психотерапевты, которые будут проводить не просто формальные беседы, а принимать активное участие в жизни учеников.

Напомним, 14-летний юноша устроил стрельбу в школе в районе Варчар в Белграде. Известно о девяти погибших, среди них восемь детей и охранник учебного заведения.

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