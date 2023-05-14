Метеоролог Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России

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Жителей Центрального региона России ожидает потепление уже во второй половине следующей недели, столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В среду 18-23 градуса, а в четверг температура будет в диапазоне от 20 до 25 градусов», - рассказал Вильфанд.

Он отметил, что такие показатели превысят климатическую норму на 1-2 градуса. Вильфанд добавил, что в этот период в северной столице России Санкт-Петербурге будет на 1-2 градуса теплее чем в Москве.

Ранее появилась информации о возможном самом жарком лете в России за последние 150 лет. Однако метеоролог Евгений Тишковец считает, что погода будет умеренной и сильных отклонений от нормы не ожидается. Он добавил, что не видит на карте ярко-красных или бордовых пятен, которые сигнализировали бы об экстраординарной погоде в этом году.