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Метеоролог Тишковец рассказал, какая погода на самом деле ждет россиян летом

Вероника Волосунова
13:45 11.05.2023
Он сообщил, что не видит ярких бордовых или красных пятен на карте, которые свидетельствовали бы об экстремальных показателях температуры этим летом. Погода будет умеренной.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Alexander Legky, Global Look Press
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В беседе со «Звездой» метеоролог Евгений Тишковец назвал ложной информацию о грядущем самом жарком лете за последние 150 лет в России. По его словам, в этом году не ожидается сильных отклонений от нормы - лето будет умеренным.

«Ничего не вижу экстраординарного. Еще раз повторю, это ложь, которую кто-то где-то подхватил и начинает распространять и вносить в информационное поле», - сказал он.

Метеоролог отметил, что этот информационно разрастающийся ком только «будоражит людей», в то время как предстоящим летом не ожидается сильных отклонений от температурной нормы.

«Лето в общем будет умеренным... с незначительным превышением от нормы, и я не вижу ни одного региона нашей страны, где были бы красные или бордовые яркие пятна, которые указывали бы на экстремальные показатели температуры. Да, внутри этого прогноза могут быть и волны похолодания, и волны потепления, но в целом и в общем таких тенденций не прогнозирую и не вижу», - рассказал метеоролог.

Отклонения от нормы, по словам метеоролога, могут составить всего 0,5-2 градуса. По количеству осадков в некоторых регионах страны будут наблюдаться элементы засушливости, но в размере всего 10%, за исключением отдельных районов Азии, где этот показатель достигнет 40%.

В начале мая появилась информация о том, что предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века. По всей стране столбики термометров будут подниматься до 30 градусов и выше. С такой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, Сибири, Урала и Дальнего Востока.

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