Метеоролог Тишковец рассказал, какая погода на самом деле ждет россиян летом

Он сообщил, что не видит ярких бордовых или красных пятен на карте, которые свидетельствовали бы об экстремальных показателях температуры этим летом. Погода будет умеренной.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Alexander Legky, Global Look Press

В беседе со «Звездой» метеоролог Евгений Тишковец назвал ложной информацию о грядущем самом жарком лете за последние 150 лет в России. По его словам, в этом году не ожидается сильных отклонений от нормы - лето будет умеренным.

«Ничего не вижу экстраординарного. Еще раз повторю, это ложь, которую кто-то где-то подхватил и начинает распространять и вносить в информационное поле», - сказал он.

Метеоролог отметил, что этот информационно разрастающийся ком только «будоражит людей», в то время как предстоящим летом не ожидается сильных отклонений от температурной нормы.

«Лето в общем будет умеренным... с незначительным превышением от нормы, и я не вижу ни одного региона нашей страны, где были бы красные или бордовые яркие пятна, которые указывали бы на экстремальные показатели температуры. Да, внутри этого прогноза могут быть и волны похолодания, и волны потепления, но в целом и в общем таких тенденций не прогнозирую и не вижу», - рассказал метеоролог.

Отклонения от нормы, по словам метеоролога, могут составить всего 0,5-2 градуса. По количеству осадков в некоторых регионах страны будут наблюдаться элементы засушливости, но в размере всего 10%, за исключением отдельных районов Азии, где этот показатель достигнет 40%.

В начале мая появилась информация о том, что предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века. По всей стране столбики термометров будут подниматься до 30 градусов и выше. С такой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, Сибири, Урала и Дальнего Востока.