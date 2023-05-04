В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века

Сергей Лебедев
19:53 04.05.2023
Высокая температура грозит возникновением серьезных пожаров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

В России предстоящее лето может стать самым жарким за последние полтора века. Синоптики обещают целых три месяца экстремальной жары. Ожидается, что по всей стране температура будет подниматься до 40 градусов и выше. С июня по август с непривычно жаркой погодой столкнутся жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Из-за высокой температуры летом пожары могут стать очень серьезной проблемой. Уже сейчас приходится ликвидировать крупные возгорания. Одно их них тушат под Челябинском. Там горит сухая трава. Есть опасность что пламя перекинется на дома. К месту происшествия стягивают дополнительную спецтехнику. 

А на Ставрополье спасатели взяли под контроль крупный пожар. Рядом с производственным предприятием загорелись бочки с мазутом. Всего за несколько минут пламя охватило 500 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Напомним, в конце прошло месяца крупные возгорания возникли в Курганской области. Там властям даже пришлось ввести режим ЧС. К ликвидации огня привлекали вертолет Ми-8 и самолет амфибия Бе-200.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:35 В стране и мире
Видео
Члены Верховной рады попытались сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС
17:49 В стране и мире
В России изменят сеть авиамаршрутов из-за сокращения субсидий
17:03 В стране и мире
Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о растрате
16:39 В стране и мире
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве семиклассницы молотком в Петербурге
15:53 В стране и мире
Видео
Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове
Популярное
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.