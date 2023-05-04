Предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века

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В России предстоящее лето может стать самым жарким за последние полтора века. Синоптики обещают целых три месяца экстремальной жары. Ожидается, что по всей стране температура будет подниматься до 40 градусов и выше. С июня по август с непривычно жаркой погодой столкнутся жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Из-за высокой температуры летом пожары могут стать очень серьезной проблемой. Уже сейчас приходится ликвидировать крупные возгорания. Одно их них тушат под Челябинском. Там горит сухая трава. Есть опасность что пламя перекинется на дома. К месту происшествия стягивают дополнительную спецтехнику.

А на Ставрополье спасатели взяли под контроль крупный пожар. Рядом с производственным предприятием загорелись бочки с мазутом. Всего за несколько минут пламя охватило 500 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Напомним, в конце прошло месяца крупные возгорания возникли в Курганской области. Там властям даже пришлось ввести режим ЧС. К ликвидации огня привлекали вертолет Ми-8 и самолет амфибия Бе-200.