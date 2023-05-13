Глава МИД Румынии призвал ЕС избавиться от зависимости от Китая

В очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза могут попасть и китайские компании, активно сотрудничающие с Россией.

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Евросоюзу необходимо избавиться от зависимости от Китая и держать курс на США во внешней политике. С таким призывом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску обратился к коллегам на встрече руководителей МИД стран - членов ЕС.

«Очень важно избавиться от зависимости от Китая в стратегических областях, а также координировать действия с США, поскольку мы единомышленники в этих вопросах», - приводит ТАСС слова Ауреску.

Он также отметил, что странам ЕС «важно разработать четкую трансатлантическую стратегию в отношении Китая». По мнению Ауреску, «трансатлантическое партнерство важнее всех остальных партнерств Евросоюза», и ЕС должен сверять свои действия с курсом США.

Напомним, что 11 мая представители стран ЕС на встрече с Брюсселе договорились о новом пакете антироссийских санкций, направленного в том и числе и против Китая, продолжающего активно торговать с Россией. Официальный представитель МИД Китая предупредил руководству Евросоюза последствиями в случае изоляции Китая из-за его сотрудничества с Россией.