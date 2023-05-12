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Politico: представители стран ЕС обсудили ужесточение санкций против России

Ирина Елагина
07:57 12.05.2023
По данным СМИ, новый пакет санкций затронет транспортировку российской нефти, а также ударит по Китаю и Ирану, активно торгующими с Россией.
Politico: представители стран ЕС обсудили ужесточение санкций против России
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress
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Страны ЕС готовы принять новый пакет антироссийских санкций и не возражают против их усиления. По информации Politico об этом договорились представители 27 стран ЕС на встрече в Брюсселе 11 мая. Об этом сообщил RT.

Новый санкционный пакет, как утверждают источники издания, «запрещает судам, тайно перевозящим российскую нефть, заходить в порты блока. В качестве обеспечительных мер предлагается ввести штрафы, в том числе для судов, которые отключают свои транспондеры и GPS, чтобы их не обнаружили.


«Нефтяные меры являются частью более широкого пакета санкций, который, вероятно, будет направлен против третьих стран, расширяющих торговлю с Россией, включая Китай и Иран, а также приложением, в котором указаны конкретные страны и продукты»,- отметили источники Politico.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Китая пригрозил руководству Евросоюза последствиями, если ЕС изолирует Китай из-за сотрудничества с Россией.

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