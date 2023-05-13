Два человека пострадали при обстреле Луганска ракетами Storm Shadow

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По меньшей мере два человека пострадали в результате очередного обстрела Луганска со стороны Украины. Предварительной информацией о последствиях атаки украинских боевиков рассказала в Telegram сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

«Второй удар по Луганску меньше, чем за сутки. Сегодня утром ракеты прилетели в поселок Юбилейный Артемовского района города. Предварительно, два человека госпитализированы», - рассказала сенатор.

Лантратова уточнила, что удары по Луганску производились крылатыми ракетами Storm Shadow.

Ранее сообщалось о взрыве в районе Юбилейного в Луганске. Очевидцы опубликовали видео с черным столбом дыма после обстрела столицы ЛНР. Позднее представительство ЛНР в СЦКК показало фотографии фрагментов ракет Storm Shadow, найденных на месте обстрела.