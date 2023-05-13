Громкий «день тишины»: многотысячные митинги прошли в канун выборов президента в Турции
В Турции так называемый «день тишины» - всего лишь формальность и кардинально отличается от «дня тишины» в России. Если в РФ за сутки до выборов запрещена любая агитация и реклама, то там запрет вступает в силу только после шести вечера. Поэтому днем кандидаты хватаются за последний шанс и продолжают проводить мероприятия, чтобы заручиться поддержкой избирателей. В Стамбуле прошел митинг в поддержку действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Избиратели его встречали весьма эмоционально - от количества национальных флагов ярко-красного цвета даже слегка рябит в глазах, а кортеж президента разглядеть практически невозможно. В надежде, что именно в этом автомобиле едет действующий президент, толпа закидывает машину алыми гвоздиками. Как выяснилось позже, это был не президент, а министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Но как только толпа взрывается от восторженных криков, сразу понятно - едет президент Эрдоган.
На крыше автобуса, в котором он ехал, полиция и снайперы. На самой улице стражи порядка также на каждом углу. Несмотря на огромное количество людей, никаких провокаций и беспорядков. На площади Кызылай - десятки тысяч людей. Эрдоган громко и ярко проводит свой последний митинг перед голосованием 14 мая. Сторонники действующего президента выкрикивают лозунги в его поддержку, и судя по лицам полных надежд, хотят верить каждому слову.
«Я голосую за Эрдогана - в течение 20 лет он работал на благо турецкого народа. Наш завтрашний выбор очевиден: мы - за Эрдогана. Каждый человек может ошибаться, но Эрдоган сделал больше правильных вещей, чем ошибок», - рассказал житель Турции Хабиб Каймаз.
Накануне в Анкаре несколько сотен тысяч сторонников собрал и кандидат от оппозиции Кылычдароглу. Движение транспорта на центральных проспектах остановилось на несколько часов, а улицы заполонили полицейские с автоматами. Акция длилась до поздней ночи, но даже гром и молния не испортили настроение электората. И пока лидер Республиканской народной партии агитировал голосовать за него, столичное метро заливало водой.