В стране и мире Громкий «день тишины»: многотысячные митинги прошли в канун выборов президента в Турции Марина Крижановская Наталья Жадько Действующий президент Турции Эрдоган заявляет, что не может допустить нападок на Россию и ее президента, а оппозиционер Кылычдароглу обещает стране «быть частью Запада и цивилизованного мира». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Depo Photos Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: В Турции так называемый «день тишины» - всего лишь формальность и кардинально отличается от «дня тишины» в России. Если в РФ за сутки до выборов запрещена любая агитация и реклама, то там запрет вступает в силу только после шести вечера. Поэтому днем кандидаты хватаются за последний шанс и продолжают проводить мероприятия, чтобы заручиться поддержкой избирателей. В Стамбуле прошел митинг в поддержку действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Избиратели его встречали весьма эмоционально - от количества национальных флагов ярко-красного цвета даже слегка рябит в глазах, а кортеж президента разглядеть практически невозможно. В надежде, что именно в этом автомобиле едет действующий президент, толпа закидывает машину алыми гвоздиками. Как выяснилось позже, это был не президент, а министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Но как только толпа взрывается от восторженных криков, сразу понятно - едет президент Эрдоган. На крыше автобуса, в котором он ехал, полиция и снайперы. На самой улице стражи порядка также на каждом углу. Несмотря на огромное количество людей, никаких провокаций и беспорядков. На площади Кызылай - десятки тысяч людей. Эрдоган громко и ярко проводит свой последний митинг перед голосованием 14 мая. Сторонники действующего президента выкрикивают лозунги в его поддержку, и судя по лицам полных надежд, хотят верить каждому слову. «Я голосую за Эрдогана - в течение 20 лет он работал на благо турецкого народа. Наш завтрашний выбор очевиден: мы - за Эрдогана. Каждый человек может ошибаться, но Эрдоган сделал больше правильных вещей, чем ошибок», - рассказал житель Турции Хабиб Каймаз. Накануне в Анкаре несколько сотен тысяч сторонников собрал и кандидат от оппозиции Кылычдароглу. Движение транспорта на центральных проспектах остановилось на несколько часов, а улицы заполонили полицейские с автоматами. Акция длилась до поздней ночи, но даже гром и молния не испортили настроение электората. И пока лидер Республиканской народной партии агитировал голосовать за него, столичное метро заливало водой. © ТРК "Звезда" В Турции продолжают кипеть предвыборные страсти и чем ближе день голосования, тем больше интриг, споров и взаимных обвинений. Кроме обещаний о светлом будущем, каждый из кандидатов не упускает возможности уколоть друг друга. И не важно где - на митинге, пресс-конференции, во время прямого эфира или в своих соцсетях, как это сделал накануне Кылычдароглу. Он обвинил Россию в том, что ее граждане вмешиваются в выборы. Эти слова опровергли как в Кремле, так и власти Турции. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал ложными и несправедливыми утверждения оппозиции о том, что Россия вмешивается в турецкие выборы. «Выборы в Турции всегда были прозрачными. С точки зрения имиджа страны, выгодно, чтобы выборы прошли демократическим путем. Несправедливо по отношению к стране делать заявления о том, что Россия уже вмешивается в выборы и создавать атмосферу, будто заранее есть сомнения. Мы никому не позволяем вмешиваться в выборы», - заявил он в интервью. Довольно резко высказался в адрес своего главного конкурента на президентских выборах и Реджеп Тайип Эрдоган, причем и накануне на митинге, и позже во время общения с молодежью во время форума. «Бай-бай Кемаль! Теперь господин Кемаль нападает на Путина, на Россию. Я не могу этого допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Америкой!», - парировал действующий президент. Более подробно о том, какой ответ Эрдоган хотел бы дать Байдену, о том, в чем обвиняет Эрдогана его конкурент в президентской гонке Кылычдароглу, какие обещания он дает народу Турции и о том, как выборы президента повлияли на футбольный матч в Стамбуле - смотрите в репортаже Натальи Жадько. Экспертное мнение и аналитика