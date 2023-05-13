CNN Turk: Эрдоган заявил, что уличил Байдена во лжи

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уличал своего американского коллегу Джо Байдена во лжи. В частности, он отметил, что до начала предвыборной кампании в США тот делал ряд заявлений, касающихся устранения турецкого президента.

Затем, по словам Эрдогана, при личных встречах на его вопрос Байден «пытался откреститься». Об этом глава Турции рассказал во время встречи с молодыми людьми на Молодежном саммите Турции 12 мая в Стамбуле.

«Что они говорят на обложках журналов? "Турция без Эрдогана", "Что Эрдоган сделал с вами?" Ха, Эрдоган что-то с ними сделал. Байден удалил запись, что Эрдоган должен быть побежденным. Это зафиксировано в протоколе. Потом Байден сказал "Этого я не говорил". Почему Байден так сказал?», - приводит его слова турецкое СМИ CNN Turk.

Немногим ранее Эрдоган обрушился с критикой на своего соперника на предстоящих президентских выборах - Кемаля Кылычдароглу. Эрдоган осудил нападки его оппозиции на Россию и ее президента - Владимира Путина.

Он заявил, что «наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном». Также лидер Турции в своем выступлении добавил, что объем внешней торговли с Россией «выше, чем в Америке, но, господин Кемаль, вы не знаете, что такое государственное управление, вам не понять».