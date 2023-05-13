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Зеленский заявил, что Трамп не смог бы урегулировать конфликт на Украине

Анастасия Бобылева
21:55 13.05.2023
Украинский президент отметил, что ни в чем не обвиняет американского политика, однако старается смотреть на факты.
Зеленский заявил, что Трамп не смог бы урегулировать конфликт на Украине
© Фото: Alex Edelman The Photo Access Globallookpress
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Украинский лидер Владимир Зеленский выразил сомнение, что американский экс-президент Дональд Трамп способен урегулировать конфликт на Украине. Он считает, что нужно смотреть на факты в таких вопросах, а факты говорят об обратном.

«Хочу напомнить, что Трамп, в любом случае, был президентом. У меня была встреча, я тогда уже был тоже президентом. Я не уверен, что он был глубоко в этом вопросе, тем не менее он не решил этот вопрос», - цитирует Зеленского ТАСС.

При этом он отметил, что ни в чем не обвиняет Трампа и не может ничего добавить о том, сможет ли американский политик действительно помочь. Делать прогноз о том, кто будет следующим президентом США, Зеленский тоже не стал.

Ранее Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине «вскоре после того», как станет президентом. Он также заявил, что только он способен предотвратить Третью мировую, которая может наступить из-за передачи Киеву западных танков.

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