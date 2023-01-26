Трамп заявил о риске третьей мировой войны из-за поставок танков Украине

Экс-президент США Дональд Трамп призвал Запад одуматься, так как, по его словам, положить конец конфликту на Украине очень просто.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну из-за передачи Киеву западных танков.

«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы», - написал бывший американский лидер в своей социальной сети Truth Social.

Трамп убежден, что боевые действия не начались бы, если б он продолжил занимать пост президента США. В свою очередь, экс-президент многократно предупреждал, что ситуация на Украине может привести к третьей мировой войне. В своем сообщении Трамп добавил, что положить конец конфликту очень просто.

Напомним, в январе власти США и Германии объявили о решении отправить Киеву танки. На сегодняшний день Берлин планирует передать киевскому режиму 14 боевых машин Leopard, а Вашингтон - 31 танк Abrams.