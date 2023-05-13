Россия аннулирует визы жителям Финляндии при попытке пересечь границу

Отмечается, что чаще всего финнам отказывают на пропускном пункте «Ваалимаа».

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Ряду граждан Финляндии аннулировали визы при попытке въехать на территорию РФ за покупками. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

При этом чаще всего финнам отказывают на пропускном пункте «Ваалимаа», как отмечает RT. Также указано, что большинство из тех, кто пытается пересечь границу, имеют деловые визы, а не туристические.

Ранее на консульство РФ в Финляндии напали неизвестные. Правоохранительные органы начали расследование по этому делу.