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МО РФ: российские ВКС сбили нанесший ракетный удар по Луганску Су-24 Украины и прикрывавший его Миг-29

14:33 13.05.2023
Украинский самолет нанес удар по гражданским объектам в Луганске, используя британские ракеты Storm Shadow
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Истребители Воздушно-космических сил России сбили украинский самолет Су-24, наносивший ракетный удар по Луганску, и прикрывавший его истребитель Миг-29. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Украинский Су-24 для удара использовал британские ракеты Storm Shadow. При этом Лондон заверял, что данные ракеты не будут применять против гражданских объектов. Однако украинские боевики направили их на предприятие полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающий комбинат «Милам». Пострадали и близлежащие жилые дома.

Напомним, взрывы в Луганске прогремели вечером 12 мая. В результате обстрела пострадали шестеро детей, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также пострадал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

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