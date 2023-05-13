Нижегородский губернатор Никитин рассказал, как прошла операция пострадавшего при теракте Прилепина
Четыре хирурга-травматолога одновременно оперировали Захара Прилепина, пострадавшего в результате покушения в Нижнем Новгороде. О деталях сложной операции рассказал в Telegram губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Работали одновременно в 8 рук (четыре хирурга - объединенная команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра)», - написал Никитин.
Он добавил, что Прилепину проведена «высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног», и отметил, что приехавшие на помощь врачи из столицы «очень высоко оценивают работу нижегородских медиков».
По словам Никитина, Прилепин после операции пришел в себя.
«Захар вчера вечером пришел в сознание, сегодня уже в хорошем и бодром настроении», - резюмировал губернатор.
Ранее сообщалось, что 12 мая Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов.
Напомним, что Прилепин пострадал в результате теракта - подрыва его машины в Нижнем Новгороде. При взрыве погиб водитель, соратник писателя Александр Шубин. По обвинению в совершении теракта арестован Александр Пермяков, следствие полагает, что он был завербован украинской разведкой и заложил взрывчатку по пути следования машины Прилепина.