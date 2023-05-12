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Пострадавшему при покушении Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов

Вероника Волосунова
17:09 12.05.2023
Состояние Захара Прилепина оценивается как стабильное. Для плавного выхода из наркоза его ввели в медикаментозный сон.
Пострадавшему при покушении Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press
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Захар Прилепин, получивший переломы ног, минно-взрывную травму и контузию обоих легких в результате покушения 6 мая, успешно преодолел второй этап операции по фиксации переломов ног. Об этом сообщили в пресс-службе писателя.

«Сегодня успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения», - говорится в сообщении.

Ближайшие дни по решению врачей Прилепин проведет в палате интенсивной терапии. Это поможет ему скорее восстановиться после операции.

Напомним, 6 мая в Нижнем Новгороде на Захара Прилепина было совершено покушение - подорвался автомобиль, в котором он ехал. Соратник писателя Александр Шубин, ехавший за рулем, скончался. Сегодня с ним простились в Луганске. Подозреваемому в теракте предъявлены обвинения - у него нашли российский и украинский паспорта. Он признался, что взрывным устройством управлял дистанционно.

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