The Times: после ухода Лиз Трасс в отставку в ее особняке недосчитались тапочек и халатов на $15 тыс Ян Брацкий По данным британских СМИ, Лиз Трасс часто устраивала вечеринки в особняке Чивнинг-хаус, после которых и пропали вещи. © Фото: Liz Truss via Globallookpress.com Секретариат британского кабмина выставил счет экс-главе правительства Лиз Трасс за тапочки, халаты, напитки и продукты, пропавшие из особняка Чивнинг-хаус. Всего бывшие коллеги Трасс насчитали «убытков» на 15 тысяч долларов. Как пишет The Times, Трасс любила вечеринки и часто устраивала их в особняке. Но запомнилась политик не этим. Лиз Трасс ушла в отставку на 45-й день своего пребывания на посту. На тот момент уровень поддержки проводимой официальным Лондоном политики упал до рекордных 10%. На смену Трасс пришел Риши Сунак. Ранее стало известно об отставке зампредседателя правительства Великобритании Доминика Рааба. Политик покинул свой пост на фоне обвинений в агрессивном поведении. Рааб уже попросил прощения у всех, кого мог обидеть.