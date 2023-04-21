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Вице-премьер Британии Рааб уходит с поста из-за обвинений в издевательствах

Анна Назайкина
13:48 21.04.2023
Политик ранее обещал покинуть пост, если расследование выявит свидетельства издевательств с его стороны.
Вице-премьер Британии Рааб уходит с поста из-за обвинений в издевательствах
© Фото: Martyn Wheatley, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Заместитель председателя правительства Британии Доминик Рааб подал в отставку после завершения расследования по делу об издевательствах. Ранее его обвинили в агрессивном поведении.

«Я сам призвал к расследованию и обязался уйти в отставку, если оно выявит какие бы то ни было свидетельства тиранического поведения с моей стороны. Считаю, что важно сдержать слово», - написал он на странице в Twitter.

Как утверждает вице-премьер, в расследовании учитывались лишь два обвинения, остальные же заявления оставили без внимания. По мнению Рааба, ситуация создает опасный прецедент для кабмина страны.

Кроме того, политик попросил прощения за моральный ущерб, который он мог нанести кому-то. Также он заявил, что продолжит поддерживать действующее правительство.

Ранее сообщалось, что парламент Великобритании начал расследование в отношении премьера страны Риши Сунака.

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