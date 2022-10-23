Ужасный конец вместо бесконечного ужаса: почему Лиз Трасс покинула пост премьера

Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании спустя 44 дня после своего назначения, что стало абсолютным антирекордом в истории Королевства.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vickie Flores, ZUMAPRESS, globallookpress

Самая громкая и самая позорная отставка недели произошла в Великобритании. Премьер-министр Лиз Трасс, продержавшись на своем посту всего 44 дня, и поставив тем самым абсолютный антирекорд, ушла на покой. Это самое короткое пребывание на должности главы правительства за всю британскую историю. Причиной отставки Трасс стал провал ее плана по спасению экономики. Он был настолько плох, что сразу 100 членов британского парламента потребовали вынести Трасс вотум недоверия. Даже в своей прощальной речи, признавая то, что не справилась, Лиз Трасс дала понять, что в этом видит вину президента России Владимира Путина.

«Я пришла во времена тяжелой экономической ситуации, кризиса и "путинской агрессии" для того, чтобы изменить ситуацию. Я признаю, что в сложившейся ситуации не могу исполнять возложенные на меня Консервативной партией полномочия. Я доложила Его Величеству, что я ухожу в отставку», - заявила Трасс.

Британцы в большинстве своем отставке не удивились, а у Лиз Трасс потребовали отказаться от почетной пенсии. По законам Британии после отставки премьер-министру полагается пожизненное содержание в размере 115 тысяч фунтов в год. Это больше 660 тысяч рублей в месяц.

«Она должна отказаться от выплат. Я думаю, это правильно. Она провела в должности 44 дня, на самом деле она не имеет на это права, она должна отказаться», - уверен лидер Лейбористской партии Кир Стармер.

Отставка Лиз Трасс дала старт новой гонке за пост премьер-министра, но все с теми же участниками. В основных фаворитах числится Риши Сунак - бывший канцлер британского казначейства индийского происхождения. Пэнни Мордонт - первая женщина государственный секретарь по обороне, которая больше запомнилась своим участием в телевизионном шоу, где знаменитости соревновались в прыжках в воду. И, конечно же, в числе главных претендентов Борис Джонсон, который срочно вернулся с отдыха в Доминиканской республике, как только узнал, что кресло премьера снова свободно.

О причинах ухода Лиз Трасс с поста премьера и о том, как политическая чехарда в Великобритании повлияет на отношения Москвы и Лондона – в репортаже Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».