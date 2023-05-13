Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

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На 77-м году жизни скончался президент Национальной ассоциации телерадиовещателей и заслуженный журналист России Эдуард Сагалаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ОТР Игнатенко.

«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», - сказал Игнатенко.

Родился Сагалаев 3 окября 1946 года в узбекском городе Самарканд. Работу на телевидении начал в 1975 году. Его карьера развивалась стремительно. Уже в Первые пять лет он был заместителем главного редактора программ для молодежи Центрального телевидения СССР. Следующие четыре город главным редактором программ для молодежи Всесоюзного радио. С 1984 по 1988 стал главным редактором программ для молодежи Центрального телевидения СССР, а затем в 1995 возглавил Национальную ассоциацию радиовещателей на должности ее президента.

В 2002 году Сагалаев получил высшую телевизионную награду - премию ТЭФИ в номинации «Специальный приз Академии российского телевидения». Он также награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней.

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