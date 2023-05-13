На окраине Луганска прогремел взрыв
Украинские боевики вновь атаковали столицу ЛНР.
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На окраине Луганска утром 13 мая прогремел взрыв.
По данным ЛуганскИнформЦентр, под массированную атаку националистов попал район Юбилейного в Луганске.
Очевидцы сообщают, что взрыв был слышен около 10 утра.
«В результате прилета в некоторых домах осколками выбиты стекла в окнах, пострадали также крыши», - рассказали местные жители
Ранее сообщалось, что накануне шестеро детей пострадали при обстреле Луганскаhttps:со стороны Украины, при массированной атаке был ранен
депутат ГосДумы Виктор Водолацкий.