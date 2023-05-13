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На окраине Луганска прогремел взрыв

Ирина Елагина
10:07 13.05.2023
Украинские боевики вновь атаковали столицу ЛНР.
На окраине Луганска прогремел взрыв
© Фото: ЛуганскИнформЦентр Z, telegram
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На окраине Луганска утром 13 мая прогремел взрыв.

По данным ЛуганскИнформЦентр, под массированную атаку националистов попал район Юбилейного в Луганске.

Очевидцы сообщают, что взрыв был слышен около 10 утра.

«В результате прилета в некоторых домах осколками выбиты стекла в окнах, пострадали также крыши», - рассказали местные жители

Ранее сообщалось, что накануне шестеро детей пострадали при обстреле Луганскаhttps:со стороны Украины, при массированной атаке был ранен
депутат ГосДумы Виктор Водолацкий.
 

Экспертное мнение и аналитика
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