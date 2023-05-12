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После поставки ракет на Украину Великобритания «может превратиться в опустошенную пустыню». Об этом заявил постоянный представитель Крыма при правительстве РФ Георгий Мурадов.

«После поставок англичанами Киеву снарядов с обедненным ураном для превращения Новороссии в непригодные для жизни земли и после оснащения бандероцев британскими дальнобойными ракетами, нацеленными на российский Крым, английский остров сам рискует превратиться в опустошенную территорию», - заявил постпред.

Мурадов подчеркнул, что украинский конфликт не имеет никакого отношения в Соединенному Королевству. При этом Лондон продолжает проявлять неспровоцированную агрессию против России.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна передаст Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Данные ракеты имеют дальность полета свыше 250 километров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные поставки потребуют «адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне».