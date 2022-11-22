Правила голосования на «Евровидении-2023» изменятся из-за сговора жюри в 2022 году

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Зрители из стран, не участвующих в международном песенном конкурсе «Евровидение», впервые смогут отдать свой голос за любого понравившегося исполнителя. Соответственно, теперь только зрители будут решать, какой конкурсант пройдет в финал. К такому решению пришел Европейский вещательный союз (ЕВС) после нарушений порядка голосования на конкурсе в 2022 году, когда победу одержала Украина.

«И впервые те, кто смотрит в странах, не участвующих в конкурсе, также смогут проголосовать за свои любимые песни онлайн. Их голоса будут суммированы и преобразованы в баллы, которые будут иметь тот же вес, что и у одной страны-участницы как в полуфинале, так и в Гранд-финале», - говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС).

В ЕВС добавили, что жюри «Евровидения» допустят до судейства лишь на завершающем этапе.

Напомним, 25 февраля Россию отстранили от участия в «Евровидении» в этом году. В ЕВС указали, что, по их оценкам, участие России в конкурсе может нанести ущерб репутации «Евровидения».