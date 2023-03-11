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Кулеба заявил, что с организаторами «Оскара» что-то не так из-за отказа от выступления Зеленского

Анна Назайкина
18:33 11.03.2023
Президенту Украины второй год подряд не дают выступить на церемонии вручения премии Американской киноакадемии.
Кулеба заявил, что с организаторами «Оскара» что-то не так из-за отказа от выступления Зеленского
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обвинил организаторов церемонии вручения премии «Оскар» в лицемерии, так как они не дали возможность президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на мероприятии.

В беседе с Bild он заявил, что на мероприятии собираются награждать фильм о войне, но не хотят слушать «настоящую военную историю». 

«Значит, с вами что-то не так», - заключил Кулеба.

Говоря о фильме о войне, он имел ввиду картину немецкого режиссера «На Западном фронте без перемен». Лента получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее сообщалось, что Зеленскому второй год подряд не дают выступить на церемонии вручения наград «Оскар» за заслуги в области кинематографа. По данным Variety, такое решение было принято продюсером премии Уиллом Пэкером.

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