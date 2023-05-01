Украинских тяжелоатлетов могут не допустить до Олимпиады-2024 из-за допинга

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Украина допустила третье допинговое нарушение в тяжелой атлетике после окончания Олимпийских игр в Токио в 2020 году и оказалась под угрозой пропуска Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает Inside the Games.

Как пишет издание, 10 марта во внесоревновательной пробе тяжелоатлетки Алины Марущак нашли запрещенное вещество гидрохлоротиазид. Марущак - чемпионка мира и Европы 2021 года в весовой категории 81 кг. Она была заявлена ​​на недавний чемпионат Европы в Армении, но не участвовала в соревнованиях.

Ранее положительные результаты на запрещенные вещества сдали Руслан Кожакин и Богдан Тараненко. Все три дела находятся в стадии рассмотрения, и спортсмены могут доказать свою невиновность, хотя такой сценарий маловероятен после объявления о временном отстранении, пишет издание.

По парижским квалификационным правилам IWF, если зарегистрировано три или более нарушения антидопинговых правил в период с 23 июля 2021 года по 25 июля 2024 года, независимая комиссия может отозвать у национальной федерации некоторые или все шесть квотных мест - три для мужчин и три для женщин.

Если три или больше основных нарушения влекут за собой дисквалификацию на четыре года или более, все квоты на места аннулируются. Согласно базам данных IWF и ITA, с 2012 года Украина пять раз допустила допинговые нарушения.

Летние Олимпийские игры в столице Франции должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее сборная Украины по дзюдо отказалась от участия в чемпионате мира из-за допуска на эти соревнования россиян.

Украина выступила за бойкот Олимпиады в Париже в случае допуска россиян. Власти в Киеве приняли решение запретить своим спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях вместе с россиянами. В МОК заявили, что такие меры лишь навредят украинскому спортивному сообществу.