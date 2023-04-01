Спорт В МОК заявили, что бойкот соревнований с россиянами только навредит Украине Елизавета Потейчук Ряд украинских спортсменов выступают против бойкотов. © Фото: Anke Fleig, SVEN SIMON, Globallookpress Читайте нас на: Международный Олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение правительства Украины запретить местным спортсменам соревноваться с россиянами. Как заявили в комитете, такие меры лишь навредят украинскому спортивному сообществу. «Если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу и никоим образом не повлияет на прекращение военных действий, которые так яростно осуждает МОК. Мы всегда утверждали, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях», - приводит РИА Новости текст релиза МОК. При этом в комитете подчеркнули, что ряд украинских спортсменов выступают против бойкотов. Ранее в МОК объяснили делегирование вопроса допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования по новым рекомендациям. Экспертное мнение и аналитика